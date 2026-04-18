人気YouTuberグループ・雷獣のメンバーである、喋ってなんぼ駒井さん。関西の名門の灘中学校・高校を卒業後、上京して東京大学へ。さらには昨年までは吉本興業でマネージャーをしており、「M-1グランプリ2023＆2024」の連覇を成し遂げた令和ロマンを担当していたという驚きの経歴の持ち主です。女子SPA！では、駒井さんに深掘りインタビューを実施。灘中高から東大に進学したエリート学生時代を経て、なぜ吉本興業に就職したの