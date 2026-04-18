持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年4月18日と19日の2日間限定で「超得バリュー盛フェア」を開催します（一部店舗を除く）。「サーモン」「まぐろ」など4種類の豪華ラインアップ人気ネタが大集合した、19貫入りとボリューム満点でお得な「超得バリュー盛」。同一のネタを4貫ずつ楽しめるほか、限定ネタ「青森県産いかげそ」や「あさり」など春らしい味わいも加わっています。店内切り付けで鮮度が抜群の「ファイブスターサーモン」