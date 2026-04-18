【小僧寿し】1貫あたり約68円！春らしい限定ネタなど大ボリュームの「超得バリュー盛フェア」は4月18日・19日限定。

持ち帰りすし店の小僧寿しは、2026年4月18日と19日の2日間限定で「超得バリュー盛フェア」を開催します（一部店舗を除く）。

「サーモン」「まぐろ」など4種類の豪華ラインアップ

人気ネタが大集合した、19貫入りとボリューム満点でお得な「超得バリュー盛」。同一のネタを4貫ずつ楽しめるほか、限定ネタ「青森県産いかげそ」や「あさり」など春らしい味わいも加わっています。

店内切り付けで鮮度が抜群の「ファイブスターサーモン」を使った「サーモン」をはじめ、お腹も財布も満足できそうな全4種類の豪華ラインアップです。

・超得バリュー盛「サーモン」

店内切り付けの「ファイブスターサーモン」を使用した「サーモン」の、とろけるような旨味と上質な味わいを楽しめます。

・超得バリュー盛「まぐろ」

人気ナンバーワンの「まぐろ」がたっぷりと入ったセットです。

・超得バリュー盛「えび」

キッズにも大人気の「えび」をたっぷりと堪能できます。

・超得バリュー盛「えんがわ」

コリコリ食感がクセになる「えんがわ」をたっぷりと味わい尽くせます。

いずれも価格は1294円です。

実施店舗などの詳細は、フェア情報で確認できます。

一部地域および店舗によって未実施の場合や、内容および金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了です。写真はイメージで、実際に提供される容器とは異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部