春から夏にかけて気になる紫外線対策。今年のPLAZAでは、“塗るケア”と“防ぐケア”を組み合わせた「ハイブリッドUVケア」を提案しています♡スキンケア感覚で使える日焼け止めと、高機能な日傘を取り入れることで、効率的かつ快適に紫外線対策ができるのが魅力。毎日の外出をもっとスマートに楽しむための最新アイテムをチェックしてみて♪ 塗る×防ぐのハイブリッドUVケア PLAZAが今季提案するのは、日焼け止