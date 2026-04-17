不安定な中東情勢は、富山の主力産業で住宅のサッシや自動車部品など幅広い分野で使われる「アルミ」にも影響を与えています。中東のＵＡＥにある精錬工場が軍事攻撃を受けた影響などで、国内ではアルミ地金の価格が高騰し、メーカーは対応を迫られています。記者リポートです。記者「身近なアルミ製品と聞いて、アルミ缶やアルミ箔は浮かぶと思いますが、実はパソコンやスマートフォンなどにもアルミが使