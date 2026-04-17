◇JABA日立市長杯選抜野球大会日立製作所0―1明治安田（2026年4月17日日立製作所野球場）日立製作所は0―1で明治安田に惜敗し、1勝1敗のタイとなった。公式戦初登板初先発となった新人・飯田真渚斗投手（22）は9回4安打1失点で完投。敗れはしたものの、新戦力の台頭を予感させた。「2回の1失点が本当に悔しい。ランナーが2アウトから出て、投げ急いでしまった。その分、少し甘く入ってしまった」堂々たる快投にも、最