ポルシェジャパンより、フルオートマチックコンバーチブルルーフを備えた911 GT3、「911 GT3 S/C」の予約受注開始がアナウンスされた。【画像】ポルシェ「911 GT3」シリーズ初のオープントップモデル「911 GT3 S/C」（写真14点）ドライビングプレジャーを特に念頭に置いて設計された、この911 GT3の新しいモデルは、911 S/Tの軽量設計と911 GT3の4.0リッター水平対向自然吸気エンジンを組み合わせており、375kW（510PS）と450N・m