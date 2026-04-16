記事ポイントレストランひまわり イーストモール店が定食と単品ライス向けにごはん無料おかわりサービスを提供セルフ式コーナーが自分のタイミングで好きな量をよそえる利便性を実現牛カルビ定食やメンチカツ定食が無料おかわりと一緒に楽しめる注目メニューレストランひまわり イーストモール店が、定食または単品ライスを注文した人に向けて、ごはんを無料でおかわりできるサービスを提供しています。セルフ式の「ごはん処 ひま