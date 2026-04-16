天皇賞・春（5月3日、京都）で連覇を目指すヘデントール（牡5＝木村）の鞍上はルメールに決まった。キャロットクラブが発表。また、ダイヤモンドS1着から当レースを目指すスティンガーグラス（牡5＝友道）はレーンとの新コンビで参戦する。