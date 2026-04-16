14日に27歳の誕生日を迎えたヤクルト・松本健が、16日のDeNA戦（神宮）に先発する。前回登板から中7日と、登板間隔が変わるも「去年、中継ぎでたくさん投げさせてもらった経験があるので気にならない」。今季2度目の先発に「いつも通りやれると思う」と自信をのぞかせた。また、前日に先発した小川が、山野、高梨と同じく、登板間隔を空けるために出場選手登録を抹消された。12日の巨人戦に救援でプロ初登板した、ドラフト4