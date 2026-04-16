先発予定だった巨人・田中将は16日の阪神戦にスライド登板する。移籍後初の伝統の一戦へ向け、甲子園の室内練習場でキャッチボールなどで調整し「誰もが経験できることではないと思うので、勝利につなげることができればなと思います」と力を込めた。甲子園での阪神戦は昨季から9試合連続で1点差ゲーム。「僕自身もしっかりと防げるところは防いでいって」と強力打線を警戒した。