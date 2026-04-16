神戸は16日（日本時間17日未明）、サウジアラビアのジッダで集中開催されるACLE準々決勝でアルサド（カタール）と対戦する。リバプールで活躍した元ブラジル代表FWフィルミノらを擁し、サウジアラビアのアルヒラルをPK戦で撃破した強豪。FW武藤は「持っている全ての力を出し切らないといけない」と気持ちを高めた。11日の試合で頭部接触のDFトゥーレルとGK前川も合流し、負傷していたDF広瀬も戦列復帰。当初予定されていた6