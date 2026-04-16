2頭出し吉岡厩舎のロードフィレールは坂路で4F58秒4〜1F14秒1。田嶋助手は「先週の動きも良かったし、今朝もいい雰囲気。長期休養明け2走目で状態は上がっています」と上積みを強調。約7カ月ぶりだった若葉Sは2番手から2着に粘った。「ゲートが良くて先行力がある。前走もうまく立ち回ってくれました。能力があるので、鞍上にお任せです」と新コンビ武豊に全権委任だ。