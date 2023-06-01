J2新潟はオフ明けの15日、新潟・聖籠町のアルビレッジで18日にホームで行われる今治戦へ向けて練習を再開した。前節はJ3の高知に1―2と手痛い黒星を喫し、約1カ月半も90分での勝利から遠ざかっている苦境。停滞感を打破するための起爆剤として期待されるMF石山青空（20）は中盤の底からゴールに迫り、チームに勢いをもたらす。ピッチの約3分の2を使った11対11の実戦練習。石山はペナルティーエリア内の密集地でドリブルから右