新潟アルビレックスBBは15日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で練習を行った。次節はレギュラーシーズンの最終節で18日から敵地で行われる埼玉2連戦。11日の三重戦で9試合ぶりに出場を果たしたSG川村卓也（39）は、ベテランならではのプレーでチームの連勝締めに貢献する。5対5の実戦練習。いつもなら川村はサブ組の控えだが、この日は主力組の控えでプレーした。鵜沢潤監督は「彼の経験は武器。それが今、必要になってきた。出場