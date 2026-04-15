「グラニフ」とアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーションアイテムが、4月21日（火）から、全国の「グラニフ」店舗および公式オンラインストアで発売される。それに先駆け、公式オンラインストアでは予約販売を実施中だ。【写真】デクVS死柄木弔の衝突シーンのデザインも！全19アイテム一覧■作品の世界観を表現今回登場するのは、デクやオールマイトをはじめとするヒーローや、宿敵・敵（ヴィラン）たちに加え、