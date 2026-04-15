『ヒロアカ』×「グラニフ」がコラボ！ 1年A組メンバーが集結したTシャツなど全19アイテム登場
「グラニフ」とアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーションアイテムが、4月21日（火）から、全国の「グラニフ」店舗および公式オンラインストアで発売される。それに先駆け、公式オンラインストアでは予約販売を実施中だ。
【写真】デクVS死柄木弔の衝突シーンのデザインも！ 全19アイテム一覧
■作品の世界観を表現
今回登場するのは、デクやオールマイトをはじめとするヒーローや、宿敵・敵（ヴィラン）たちに加え、グラニフの人気キャラクターとの特別デザインをあしらったTシャツ、半袖シャツ、バッグ、キャップなど全19アイテム。
Tシャツは、雄英高校ヒーロー科1年A組の集合デザインと、バックに担任の相澤消太をプリントした商品や、敵（ヴィラン）の死柄木弔とヒーローのデクが衝突するシーンを生地の切り替えで表現した1枚など、作品の世界観をモチーフにしたラインナップがそろう。
また、ウラビティVSトガヒミコのワンシーンをイメージしたパンツや、緑谷出久と爆豪勝己の横顔をそれぞれ胸元に刺しゅうしたTシャツの2枚セットといった思わず胸が熱くなるアイテムも用意。
さらに、雄英高校の校章を刺しゅうしたバックパックや飯田天哉の“個性”エンジンをイメージした靴下も展開され、コラボならではの特別なアイテムが豊富に並ぶ。
なお、オンラインストアの予約販売は、4月20日（月）23時59分まで実施予定。
【写真】デクVS死柄木弔の衝突シーンのデザインも！ 全19アイテム一覧
■作品の世界観を表現
今回登場するのは、デクやオールマイトをはじめとするヒーローや、宿敵・敵（ヴィラン）たちに加え、グラニフの人気キャラクターとの特別デザインをあしらったTシャツ、半袖シャツ、バッグ、キャップなど全19アイテム。
また、ウラビティVSトガヒミコのワンシーンをイメージしたパンツや、緑谷出久と爆豪勝己の横顔をそれぞれ胸元に刺しゅうしたTシャツの2枚セットといった思わず胸が熱くなるアイテムも用意。
さらに、雄英高校の校章を刺しゅうしたバックパックや飯田天哉の“個性”エンジンをイメージした靴下も展開され、コラボならではの特別なアイテムが豊富に並ぶ。
なお、オンラインストアの予約販売は、4月20日（月）23時59分まで実施予定。