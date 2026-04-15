暑くなる季節にぴったりの爽やかスイーツが登場♡メリーチョコレートから、瀬戸内レモンを使用した新作グミが発売されます。塩レモンとレモンスカッシュの2つの味が楽しめる贅沢な一袋は、持ち運びやすくちょっとしたおやつにもぴったり。これからの季節に嬉しい、さっぱりとした味わいをチェックしてみてください♪ 2種類のレモングミ♡ 「塩レモン＆レモンスカッシュグミ」は378円（税込）、