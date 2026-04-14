anan春の「カラダにいいもの大賞2026」。いまanan世代が気になる“カラダにいい”の最新情報をお届けいたします。ここでは、ファイナリストに選ばれた商品を4点ご紹介。隠岐の西ノ島産海藻ツルアラメ〈60粒〉花粉・ハウスダスト対策に！ 島根県・西ノ島町の海藻ツルアラメのサプリ花粉やホコリなどによる鼻や目の不快感対策に。カラダに優しい、新たな成分を試してみたいなら、海藻由来はいかが？ こちらは、島根県・隠岐の西ノ島