マセラティとスイス・ヌーシャテルを拠点とするラグジュアリーウォッチブランドのビアンシェ（Bianchet）は、フライング・トゥールビヨンを搭載した限定モデル「ウルトラフィーノ マセラティ」を世界限定100本で生産すると発表した。【画像】マセラティ MC プーラの性能美とスイス時計技術が融合！世界限定100本の特別モデル（写真7点）本モデルはボローニャのネプチューンの泉に着想を得たトライデントエンブレムがタルガ・フロー