サンリオは、4月14日（火）に、人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および海外の国・地域別の上位5位を発表した。※投票期間：4月9日（木）11時00分〜4月12日（日）23時59分【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」上位10位の結果■グローバルな人気を証明サンリオの月刊「いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラク