JRや東京都交通局、鉄道協会などを含む鉄道事業者各社局と各鉄道協会は13日より、カスタマーハラスメント防止に向けた啓発ポスターを順次掲出する。【画像】カスハラと感じる…ランキングTOP５2025年度に続き、鉄道業界全体で一体となってカスハラに対する取組みを推進していくプロジェクト。公開されたポスターは、「SNSへの不適切な投稿」「過度な要求」「長時間の拘束」「暴力的な言動」について、NGを掲げたデザインとなっ