【きょうから】“カスハラ”防止、鉄道会社が共同でポスター掲出 デザイン公開
JRや東京都交通局、鉄道協会などを含む鉄道事業者各社局と各鉄道協会は13日より、カスタマーハラスメント防止に向けた啓発ポスターを順次掲出する。
【画像】カスハラと感じる…ランキングTOP５
2025年度に続き、鉄道業界全体で一体となってカスハラに対する取組みを推進していくプロジェクト。公開されたポスターは、「SNSへの不適切な投稿」「過度な要求」「長時間の拘束」「暴力的な言動」について、NGを掲げたデザインとなっている。
JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、東京都交通局、一般社団法人 日本民営鉄道協会、東北鉄道協会、北陸信越鉄道協会、関東鉄道協会、中部鉄道協会、関西鉄道協会、中国地方鉄道協会、四国鉄道協会、九州鉄道協会が実施。民鉄各社は、各鉄道協会経由で参加する。
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2025年度に続き、鉄道業界全体で一体となってカスハラに対する取組みを推進していくプロジェクト。公開されたポスターは、「SNSへの不適切な投稿」「過度な要求」「長時間の拘束」「暴力的な言動」について、NGを掲げたデザインとなっている。
JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、東京都交通局、一般社団法人 日本民営鉄道協会、東北鉄道協会、北陸信越鉄道協会、関東鉄道協会、中部鉄道協会、関西鉄道協会、中国地方鉄道協会、四国鉄道協会、九州鉄道協会が実施。民鉄各社は、各鉄道協会経由で参加する。