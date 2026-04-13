各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、24時間滞在のオールインクルーシブで美食と静寂に没入する「奥嵐山の夏ひとり旅」を提供する。【写真】ライブラリーラウンジでひとり読書にふける嵐峡の川と山に囲まれた星のや京都14時のアーリーチェックインから翌14時のレイトチェック