避暑地・奥嵐山で心身を癒やす、自分だけのためのご褒美旅。星のや京都で「奥嵐山の夏ひとり旅」提供スタート
各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、24時間滞在のオールインクルーシブで美食と静寂に没入する「奥嵐山の夏ひとり旅」を提供する。
【写真】ライブラリーラウンジでひとり読書にふける
14時のアーリーチェックインから翌14時のレイトチェックアウトまで、24時間にわたり「自分だけの時間」に没入可能。滞在中は、京都の老舗書店が選書した本に没入するひととき、青もみじに包まれる庭での貸し切りストレッチ、川を望む空中茶室での盆景菓子作り、ペアリングドリンクとともに楽しむ美食など、すべてが含まれるオールインクルーシブのため、気兼ねなく過ごし、究極の癒やしを感じることができる。
■背景
星のや京都が位置する奥嵐山は、かつて平安貴族が避暑に訪れた場所。奥嵐山の気温は、京都の市街地に比べて最大4.9度低いため(※1)、猛暑の京都でも自然の涼を感じながら過ごすことができる。日々の喧騒を忘れ、涼やかな風が吹き抜ける嵐峡の自然のなかで、自分自身の心身を深くいたわる贅沢な滞在を提案してくれる。
※1：2018年〜2025年 星のや京都本館付近と京都駅付近の比較。
(2025年7月10日 星のや京都本館付近23.5度 京都駅付近28.4度)2025年株式会社ウェザーニューズ調べ
■【特徴1】24時間の滞在で自分だけの世界に没入する3つの体験
■「恵文社一乗寺店」が選書した本を片手に過ごすひととき
京都の老舗書店「恵文社一乗寺店」が、「旅先で思いがけない出合いがあるように」という思いで選書した本を客室に用意。客室やライブラリーラウンジで読書に没入し、時忘れのひとときを過ごせる。
■自分だけの風景を描く「盆景菓子」作り
小倉山を目の前に大堰川にせり出すウッドデッキスペース「空中茶室」で、緑鮮やかな木々を眺め、川からの風を感じながら、思うままに干菓子を盆に並べる盆景菓子を仕上げ、抹茶とともに楽しむ。貸し切りの空間で、自分自身と対話しながら過ごす、ゆったりとした時間だ。
■夜と朝、静寂の庭を独占し行う、呼吸法を重視したストレッチ
夜のストレッチは、静寂のなか体をほぐし心身をリラックスさせ、朝のストレッチは、陽が差し込む青もみじの下で、四肢を伸ばし血流を促しながら深呼吸を行うことで、活力ある一日へ導く。貸し切りのプライベートな空間で自然の光や風を感じながら、呼吸法を意識したストレッチをすることで、心身を調えることができる。
■【特徴2】嵐峡の季節を感じ、一人じっくりと楽しむ美食
■ダイニングで味わう会席料理「真味自在」とペアリングドリンク
夕食はダイニングにて、日本料理の本質を大切にしながら革新的な技法を取り入れた会席料理「真味自在」を提供。料理人の所作を間近に感じるカウンター席で、厳選されたドリンクペアリングとともに、美食を味わう贅沢な時間を過ごせる。
■客室で味わう滋味豊かな「朝鍋朝食」
朝食は、季節の野菜と魚を香り高い出汁で楽しむ「朝鍋朝食」。額縁に切り取られたような客室からの景色を眺め、誰にも邪魔されずに優雅な時間を過ごしながら、一日の活力をチャージできる。
■【特徴3】滞在中はオールインクルーシブで気兼ねなく過ごす
本プログラムは、滞在中の体験や夕朝食の食事に加え、ダイニングでのペアリングドリンク、客室のミニバーなどがすべて含まれるオールインクルーシブスタイル。夕食時のペアリングは、アルコールとノンアルコールを自由に調整できる「ゼブラストライプ」も選択可能。アーリーチェックイン、レイトチェックアウトで14時から翌14時まで滞在でき、出発の際は貸し切りの船が用意されているので、ゆったりと自分だけの時間を心ゆくまで堪能できる。
【滞在スケジュール例】
＜1日目＞
14時 アーリーチェックイン。客室や空中茶室で読書や盆景菓子づくりを楽しむ
18時 会席料理「真味自在」とペアリングドリンクを味わう
21時 夜の貸し切りストレッチで心身をリラックスさせる
＜2日目＞
7時 朝の貸し切りストレッチで活力ある一日へ導く
9時 客室にて「朝鍋朝食」を味わう
11時 ライブラリーラウンジや空中茶室でゆったりと過ごす
14時 貸し切りの送迎船でレイトチェックアウト
■「奥嵐山の夏ひとり旅」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
料金：1室1人18万9078円〜
含まれるもの：宿泊料、アーリーチェックイン(14時)、レイトチェックアウト(14時)、本(貸出し)、盆景菓子、夜・朝の貸切ストレッチ、夕食(ペアリングドリンク込)、朝食、ミニバー
定員：1日1人
予約：公式サイト7日前まで受付
※天候により実施場所が変更になる場合あり
■「星のや京都」について
平安貴族が興じた嵐山にたたずむ水辺の私邸で時を忘れる。渡月橋から船に乗り、大堰川を遡った先では、京都に息づく日本の伝統技法を感じる客室、嵐山の情景を映した滋味豊かな日本料理、四季の美しい景観と静けさの非日常が提供される。
所在地：京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2
電話：050-3134-8091(星のや総合予約)
客室数：25室
■「星のや」について
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験することで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日(木)に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ライブラリーラウンジでひとり読書にふける
14時のアーリーチェックインから翌14時のレイトチェックアウトまで、24時間にわたり「自分だけの時間」に没入可能。滞在中は、京都の老舗書店が選書した本に没入するひととき、青もみじに包まれる庭での貸し切りストレッチ、川を望む空中茶室での盆景菓子作り、ペアリングドリンクとともに楽しむ美食など、すべてが含まれるオールインクルーシブのため、気兼ねなく過ごし、究極の癒やしを感じることができる。
星のや京都が位置する奥嵐山は、かつて平安貴族が避暑に訪れた場所。奥嵐山の気温は、京都の市街地に比べて最大4.9度低いため(※1)、猛暑の京都でも自然の涼を感じながら過ごすことができる。日々の喧騒を忘れ、涼やかな風が吹き抜ける嵐峡の自然のなかで、自分自身の心身を深くいたわる贅沢な滞在を提案してくれる。
※1：2018年〜2025年 星のや京都本館付近と京都駅付近の比較。
(2025年7月10日 星のや京都本館付近23.5度 京都駅付近28.4度)2025年株式会社ウェザーニューズ調べ
■【特徴1】24時間の滞在で自分だけの世界に没入する3つの体験
■「恵文社一乗寺店」が選書した本を片手に過ごすひととき
京都の老舗書店「恵文社一乗寺店」が、「旅先で思いがけない出合いがあるように」という思いで選書した本を客室に用意。客室やライブラリーラウンジで読書に没入し、時忘れのひとときを過ごせる。
■自分だけの風景を描く「盆景菓子」作り
小倉山を目の前に大堰川にせり出すウッドデッキスペース「空中茶室」で、緑鮮やかな木々を眺め、川からの風を感じながら、思うままに干菓子を盆に並べる盆景菓子を仕上げ、抹茶とともに楽しむ。貸し切りの空間で、自分自身と対話しながら過ごす、ゆったりとした時間だ。
■夜と朝、静寂の庭を独占し行う、呼吸法を重視したストレッチ
夜のストレッチは、静寂のなか体をほぐし心身をリラックスさせ、朝のストレッチは、陽が差し込む青もみじの下で、四肢を伸ばし血流を促しながら深呼吸を行うことで、活力ある一日へ導く。貸し切りのプライベートな空間で自然の光や風を感じながら、呼吸法を意識したストレッチをすることで、心身を調えることができる。
■【特徴2】嵐峡の季節を感じ、一人じっくりと楽しむ美食
■ダイニングで味わう会席料理「真味自在」とペアリングドリンク
夕食はダイニングにて、日本料理の本質を大切にしながら革新的な技法を取り入れた会席料理「真味自在」を提供。料理人の所作を間近に感じるカウンター席で、厳選されたドリンクペアリングとともに、美食を味わう贅沢な時間を過ごせる。
■客室で味わう滋味豊かな「朝鍋朝食」
朝食は、季節の野菜と魚を香り高い出汁で楽しむ「朝鍋朝食」。額縁に切り取られたような客室からの景色を眺め、誰にも邪魔されずに優雅な時間を過ごしながら、一日の活力をチャージできる。
■【特徴3】滞在中はオールインクルーシブで気兼ねなく過ごす
本プログラムは、滞在中の体験や夕朝食の食事に加え、ダイニングでのペアリングドリンク、客室のミニバーなどがすべて含まれるオールインクルーシブスタイル。夕食時のペアリングは、アルコールとノンアルコールを自由に調整できる「ゼブラストライプ」も選択可能。アーリーチェックイン、レイトチェックアウトで14時から翌14時まで滞在でき、出発の際は貸し切りの船が用意されているので、ゆったりと自分だけの時間を心ゆくまで堪能できる。
【滞在スケジュール例】
＜1日目＞
14時 アーリーチェックイン。客室や空中茶室で読書や盆景菓子づくりを楽しむ
18時 会席料理「真味自在」とペアリングドリンクを味わう
21時 夜の貸し切りストレッチで心身をリラックスさせる
＜2日目＞
7時 朝の貸し切りストレッチで活力ある一日へ導く
9時 客室にて「朝鍋朝食」を味わう
11時 ライブラリーラウンジや空中茶室でゆったりと過ごす
14時 貸し切りの送迎船でレイトチェックアウト
■「奥嵐山の夏ひとり旅」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
料金：1室1人18万9078円〜
含まれるもの：宿泊料、アーリーチェックイン(14時)、レイトチェックアウト(14時)、本(貸出し)、盆景菓子、夜・朝の貸切ストレッチ、夕食(ペアリングドリンク込)、朝食、ミニバー
定員：1日1人
予約：公式サイト7日前まで受付
※天候により実施場所が変更になる場合あり
■「星のや京都」について
平安貴族が興じた嵐山にたたずむ水辺の私邸で時を忘れる。渡月橋から船に乗り、大堰川を遡った先では、京都に息づく日本の伝統技法を感じる客室、嵐山の情景を映した滋味豊かな日本料理、四季の美しい景観と静けさの非日常が提供される。
所在地：京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2
電話：050-3134-8091(星のや総合予約)
客室数：25室
■「星のや」について
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験することで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日(木)に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
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