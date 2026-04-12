中国国営新華社通信によると、広東省広州市越秀区の警察当局は、飛び込み女子の全紅嬋（チュエン・ホンチャン）選手をインターネット上で繰り返し侮辱したとして31歳の飛び込み競技愛好家の男に10日間の行政拘留と罰金を科すとともに、微信（ウィーチャット）のグループ内の他の関係者についても法に基づき対処したと発表した。発表によると、男はウィーチャットのグループ内で、広東省二沙体育訓練センター所属のあるアスリートに