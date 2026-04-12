2026年4月10日、中国メディアの環球網は、中国とミャンマー、ベトナムを跨ぐ大規模な国際結婚詐欺・密航組織が、三省警察による合同捜査で摘発されたことを報じた。記事は、山東、湖南、安徽の警察当局が連携した「マングース・ハンティング」作戦により、計63人の容疑者が刑事処罰を受けたことを紹介。捜査当局が500万元（約1億700万円）を超える関連資金を凍結し、組織的な犯罪チェーンを完全に根絶したと伝えた。そして、25年2