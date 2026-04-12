江蘇省淮安市盱眙県淮河鎮明祖陵村で3日午前、「漁の解禁だ！」の掛け声とともに、重厚なドラの音が響き渡り、漁船80隻が船出した。そしてそろいの作業服を着た漁師160人が道具を手に手際よく網を引き上げ、「2026年盱眙ザリガニ漁解禁セレモニー」がスタートし、ザリガニ消費シーズンの幕が開いた。人民網が伝えた。展示・即売エリアでは、企業30社による「盱眙ザリガニ」全産業チェーンの優