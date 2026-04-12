俳優の安田顕（52）が11日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつての職業について語った。北海道室蘭市出身の安田は大学進学で札幌に出て、大学時代に大泉洋らと演劇ユニット「TEAMNACS」を結成している。番組MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「安田さんはずっと演劇の道に進むんじゃなくて、1回就職もされているんでしょう？」と質問した。安田は「しました、しました」と回答し、「医療事務や