ファミリーマートで大人気の「コンビニエンスウェア」シリーズ。なかでも、都会的なアースグレーにファミマカラーが映える「メッシュポーチ」は、おしゃれ感バツグンで、使い勝手も最強！ 数量限定の「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボカラーも運よく購入できたので、レポートします。◆センス×使い勝手が良すぎる、主役級ポーチファミマでひとめ惚れした「メッシュポーチ」。実はこのポーチ、ファミマの「