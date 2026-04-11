引きこもりにアットホームな会社はつらい…。【漫画】本編を読む伊東(@ito_44_3)さんが描くギャグ漫画『ホットアームな会社』が、SNSで3.1万のいいねを集めて話題となっている。長年引きこもっていた青年が、ある特殊な条件をきっかけに即入社を決めるという本作には、多くの人から「こんな職場で働きたい」との声が寄せられている。■アットホームよりホットアームホットアームな会社01ホットアームな会社02ホットアームな会社03