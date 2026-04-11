格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）の出場選手インタビューが１０日に福岡市内で行われ、ＲＩＺＩＮバンタム級王座に挑戦する後藤丈治（３０）が、王者のダニー・サバテロ（３３＝米国）の挑発を受け流した。キャリアで初の王座戦を控えながらもリラックスした表情の後藤は、相手の印象を問われ「口が悪い人で」と苦笑い。誰かれ構わずトラッシュトークを仕掛けるサバテロからは