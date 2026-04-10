レンジで温める、トースターで焼く。毎日のことだからこそ、その仕上がりの違いはじわじわ効いてきます。表面は熱いのに中はぬるい、焼き色はついたけれど食感が物足りない。そんな小さな不満をきちんと解消してくれるモデルが増えてきた今、オーブンレンジ＆トースター選びは想像以上に面白いんです。しかも最近は、温め直しを得意とするモデルもあれば、焼きや調理まで幅広くこなせるタイプもあり、選び方はかなり自由。だからこ