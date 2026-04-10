トヨタ自動車は10日、『ノア』『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売することを発表した。【写真多数】これはかっこいい…トヨタ『ノア』『ヴォクシー』改良ポイント改良点については以下の通り。なお、両車とも「ウェルキャブ」モデルは5月中旬頃を目途に発売を予定している。■『ノア』主な改良内容▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）するとともに、エアロデザインのS-X