トヨタ『ノア』『ヴォクシー』一部改良を発表 フロントまわりの意匠変更、メーター回りの液晶大型化
トヨタ自動車は10日、『ノア』『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売することを発表した。
【写真多数】これはかっこいい…トヨタ『ノア』『ヴォクシー』改良ポイント
改良点については以下の通り。なお、両車とも「ウェルキャブ」モデルは5月中旬頃を目途に発売を予定している。
■『ノア』主な改良内容
▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）するとともに、エアロデザインのS-Xグレードを新たに設定
▼フロントまわりの意匠変更し、ボディとの一体感を演出
目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用
プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）
プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（全車に標準装備）
フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディカラー共色に変更（全グレード）
▼装備の拡充と車内快適性向上
シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（S-Xは除く）
メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルにはステッチ加工を追加（S-Z）
シート表皮の意匠変更（S-Z）
ドアトリムにステッチ加工追加（S-Z）
▼装備の拡充と乗り心地の向上
メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G・S-X：4.2インチ→7インチ）
前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）
ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）
ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加（S-Xはメーカーオプション）
ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上
ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上
▼ボディカラーに新色を追加（全グレード）
新色：ニュートラルブラック、アーバンロック
■『ヴォクシー』主な改良内容
▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）
▼フロントまわりの意匠変更し、ボディとの一体感を演出
目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用
プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）
リフレクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（全車に標準装備）
フロントグリル
本体部分をブラック加飾に変更
グリルガーニッシュをブラック加飾に変更（ボディカラー：ニュートラルブラックのみ）
17インチホイールを切削光輝＋ブラック塗装+ダーククリアに変更
▼内装の意匠変更し、スポーティーさを表現
シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（全グレード）
メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工に、インストルメントパネルにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更（S-Z）
シート表皮の意匠変更（S-Z）
ドアトリムにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更（S-Z）
▼装備の拡充と車内快適性向上
メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G：4.2インチ→7インチ）
前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）
ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）
ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加
ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上
ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上
▼ボディカラーに新色を追加（全グレード）
新色：ニュートラルブラック、アーバンロック
【写真多数】これはかっこいい…トヨタ『ノア』『ヴォクシー』改良ポイント
改良点については以下の通り。なお、両車とも「ウェルキャブ」モデルは5月中旬頃を目途に発売を予定している。
■『ノア』主な改良内容
▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）するとともに、エアロデザインのS-Xグレードを新たに設定
▼フロントまわりの意匠変更し、ボディとの一体感を演出
目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用
プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）
プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（全車に標準装備）
フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディカラー共色に変更（全グレード）
シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（S-Xは除く）
メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルにはステッチ加工を追加（S-Z）
シート表皮の意匠変更（S-Z）
ドアトリムにステッチ加工追加（S-Z）
▼装備の拡充と乗り心地の向上
メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G・S-X：4.2インチ→7インチ）
前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）
ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）
ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加（S-Xはメーカーオプション）
ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上
ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上
▼ボディカラーに新色を追加（全グレード）
新色：ニュートラルブラック、アーバンロック
■『ヴォクシー』主な改良内容
▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）
▼フロントまわりの意匠変更し、ボディとの一体感を演出
目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用
プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）
リフレクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（全車に標準装備）
フロントグリル
本体部分をブラック加飾に変更
グリルガーニッシュをブラック加飾に変更（ボディカラー：ニュートラルブラックのみ）
17インチホイールを切削光輝＋ブラック塗装+ダーククリアに変更
▼内装の意匠変更し、スポーティーさを表現
シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（全グレード）
メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工に、インストルメントパネルにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更（S-Z）
シート表皮の意匠変更（S-Z）
ドアトリムにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更（S-Z）
▼装備の拡充と車内快適性向上
メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G：4.2インチ→7インチ）
前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）
ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）
ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加
ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上
ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上
▼ボディカラーに新色を追加（全グレード）
新色：ニュートラルブラック、アーバンロック