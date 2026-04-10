トヨタ『ノア』S-Z（2WD・7人乗り・オプション装着車）

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　トヨタ自動車は10日、『ノア』『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売することを発表した。

【写真多数】これはかっこいい…トヨタ『ノア』『ヴォクシー』改良ポイント

　改良点については以下の通り。なお、両車とも「ウェルキャブ」モデルは5月中旬頃を目途に発売を予定している。

■『ノア』主な改良内容

▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）するとともに、エアロデザインのS-Xグレードを新たに設定

▼フロントまわりの意匠変更し、ボディとの一体感を演出
　目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用
　プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）
　プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（全車に標準装備）
　フロントグリルのメッキ部位をメッキモール＋ボディカラー共色に変更（全グレード）

▼装備の拡充と車内快適性向上
　シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（S-Xは除く）
　メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工、インストルメントパネルにはステッチ加工を追加（S-Z）
　シート表皮の意匠変更（S-Z）
　ドアトリムにステッチ加工追加（S-Z）

▼装備の拡充と乗り心地の向上
　メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G・S-X：4.2インチ→7インチ）
　前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）
　ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）
　ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加（S-Xはメーカーオプション）
　ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上
　ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上

▼ボディカラーに新色を追加（全グレード）
　新色：ニュートラルブラック、アーバンロック

■『ヴォクシー』主な改良内容

▼カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一（ウェルキャブを除く）

▼フロントまわりの意匠変更し、ボディとの一体感を演出
　目元を強調するスタイリッシュなデザインを採用
プロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）
　リフレクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ＋LEDクリアランスランプ（全車に標準装備）
　フロントグリル
　本体部分をブラック加飾に変更
　グリルガーニッシュをブラック加飾に変更（ボディカラー：ニュートラルブラックのみ）
　17インチホイールを切削光輝＋ブラック塗装+ダーククリアに変更

▼内装の意匠変更し、スポーティーさを表現
　シフトノブ、ウィンドウスイッチまわりをピアノブラック塗装に変更（全グレード）
　メーターフードを表皮巻き・ステッチ加工に、インストルメントパネルにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更（S-Z）
　シート表皮の意匠変更（S-Z）
　ドアトリムにステッチ加工追加と一部にスエード調表皮に変更（S-Z）

▼装備の拡充と車内快適性向上
　メーターの液晶部分を大型化し視認性をアップ（S-Z：7インチ→12.3インチ、S-G：4.2インチ→7インチ）
　前後方ドライブレコーダーを設定（S-Zは標準装備、S-Gはメーカーオプション）
　ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」を追加設定（E-Four車に標準設定）
　ワンタッチスイッチ付デュアルパワースライドドアをS-Gにも標準装備として追加
　ショックアブソーバーの減衰力を最適化することで乗り心地を向上
　ノイズの侵入経路に防音材等を最適配置し車内の静粛性を向上

▼ボディカラーに新色を追加（全グレード）
　新色：ニュートラルブラック、アーバンロック