記者会見する沖縄県の玉城デニー知事＝10日午前、沖縄県庁沖縄県の玉城デニー知事は10日の記者会見で、任期満了に伴う知事選（8月27日告示、9月13日投開票）について、今月25日に会見を開き、3選を目指して立候補を正式に表明する意向を明らかにした。「県民の暮らしや経済振興などさまざまな分野で具体的な成果を上げてきた。3期目に向けての考えを発表する方向だ」と述べた。知事選を巡っては、元那覇市副市長の古謝玄太氏も