歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのさんが2026年4月2日、自身のインスタグラムを更新。華奢な肩をあらわにした真っ赤なドレスショットを披露した。真っ赤なドレスでドラマ主演を報告あのさんは、真っ赤なドレスコーデで微笑む全身ショットやアクスタを持った姿など8枚の写真を投稿。ドラマでW主演を務めたことを報告し、「ドラマ『惡の華』記者会見に登壇させていただきました」「ぜひご覧ください」とつづっていた。インスタ