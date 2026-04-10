4月12日（日）に行われる第86回桜花賞（G1）出走馬の調教後における馬体重が発表された。1枠1番フェスティバルヒル馬体重：454前走馬体重：4484月9日（木）に栗東で計量四位洋文・栗東1枠2番サンアントワーヌ馬体重：467前走馬体重：4604月8日（水）に栗東で計量鹿戸雄一・美浦2枠3番ディアダイヤモンド馬体重：463前走馬体重：4604月9日（木）に美浦で計量手塚貴久・美浦2枠4番エレガンスアスク馬体重：428前走馬体重：4324月9