4月6日、人気ストリーマーたちがバトルロイヤル形式のFPS『Apex Legends』で競う大会「VCC APEX」が開催され、その結果に多くのゲーマーから反響が寄せられている。 （関連：【画像】Crazy Raccoonへの“異例”の電撃加入を発表した山田涼介） 「VCC APEX」とは、東京と福岡に拠点を構えるゲームコミュニティ・VAULTROOMが主催するApexの大会だ。今回使用するマップは「Worlds Edge」で、4ラ