名駅の弁才天が餅専門店と融合！ 餅とモダンが融合した進化系スイーツ フルーツ大福の先駆け的なお店で、瑞々しい断面が映える『覚王山フルーツ大福 弁才天』。 名古屋駅のランドマークのひとつ「大名古屋ビルヂング」地下1階の店舗が4月11日(土)に大幅リニューアル！ 今回のリニューアルは、ただの改装ではありません。 名古屋市瑞穂区の新瑞橋で話題を呼んでいる餅専門店『と、餅』