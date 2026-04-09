ハイジュエリーブランドであるハリー・ウィンストンは、2025年に大改修を経てリニューアルオープンしたパーク ハイアット 東京とコラボレーションを行い、”HARRY WINSTON's New York”アフタヌーンティーと題したイベントを、2026年5月11日(月)から7月12日(日)まで開催すると発表した。パーク ハイアット 東京の41階「ピーク ラウンジ」が会場となる本アフタヌーンティーでは、コース仕立てのセイボリーとスイーツを楽しんだ後、