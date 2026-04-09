かっぱ寿司は、2026年4月8日から15日まで（予定）、かっぱ寿司アプリ限定で「食べ放題クーポン」を配信しています。平日10時から17時までの食べ放題コースの料金が、400円引きになるクーポンです。中学生〜大学院生は2290円になる！？約100種類のメニューが対象で、中とろなどの高級ネタから、ラーメンなどのサイドメニュー、デザートまで楽しめる「食べ放題」コース。4月15日までの平日ランチタイム限定で、よりお得に楽しめます