【かっぱ寿司】平日ランチ帯の食べ放題が″400円引き″に！アプリでお得なクーポン配信中《4月15日まで》

かっぱ寿司は、2026年4月8日から15日まで（予定）、かっぱ寿司アプリ限定で「食べ放題クーポン」を配信しています。

平日10時から17時までの食べ放題コースの料金が、400円引きになるクーポンです。

中学生〜大学院生は2290円になる！？

約100種類のメニューが対象で、中とろなどの高級ネタから、ラーメンなどのサイドメニュー、デザートまで楽しめる「食べ放題」コース。4月15日までの平日ランチタイム限定で、よりお得に楽しめます。

クーポンを利用すると、一般は3090円、シニアは2590円に。学生は「平日学割」との併用で2290円になります。なお、上記はメニュータイプAの店舗の場合です。タイプBの店舗の場合は価格が異なります。それぞれ300円高い料金設計です。

なお、学割を利用したい場合、学生証を提示する必要があります。

■かっぱ寿司の「食べ放題」（事前予約制、店舗によって当日受け入れも可）

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中の店舗を除く）

実施期間：4月8日〜28日、5月7日〜6月10日の予定

予約受付：かっぱ寿司公式ウェブ・予約サイト・アプリで受付中

土日祝限定の「お誕生日割」

対象の条件を満たした本人および同席の中学生以上のグループ全員が対象です。かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格から400円引きで楽しめます。会計時に店舗スタッフに身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」を提示してください。

実施期間：〜4月26日、5月9日〜6月7日の予定（土日祝のみ）

学割は学生証を提示した本人に限り有効です。クーポン割引との併用で適用されます。

保護者1人につき幼児2人まで無料。3人以上は1人につき990円かかります。

店舗によって価格や取り扱い商品が異なります。サービス内容および価格は予告なく変更もしくは終了になる場合があります。

予約できる席数には上限があります。予約後の無断キャンセルはできません。無断キャンセルすると、次回以降の予約ができなくなる場合があります。

食べ放題の予約変更やキャンセルはウェブ・アプリから手続きしてください。

グループ内で個人単位の食べ放題は注文不可。テイクアウトは別料金です。食べ放題メニュー以外を注文すると、別メニューの実費がかかります。

食事を残した場合も実費がかかります。シャリを残すと、1貫につき33円がかかります。

車両を運転する人に酒類の販売はしません。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

割引、クーポン券は使えませんが、かっぱ寿司発行のお食事券、株主優待ポイントは利用可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部