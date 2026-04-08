スイス製薬大手ロシュの日本法人は8日、全国の30〜60歳女性を対象にしたアンケートで、子宮頸がん検診未受診の人では、一部の自治体で実施されている「ヒトパピローマウイルス（HPV）検査」の認知度が約2割にとどまったと発表した。2年以内に子宮頸がん検診を受診した人では、約4割が知っていた。子宮頸がん検診のHPV検査は、子宮頸部の細胞を採取しHPV感染を調べる。30歳以上が対象で原則5年に1回とされる。以前から公的検診