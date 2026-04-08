話題沸騰中の純烈の弟分グループ、モナキが、4月8日（水）に、シングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビュー。それを記念し、東京・池袋のサンシャインシティ 噴水広場でCD発売記念イベントが開催され、地下1階から3階までを埋め尽くす2500人のファンたちが、記念すべきデビューを見守った。【写真】Zeppツアー発表に、思わず涙するモナキメンバー（16枚）■Zeppツアー開催に感涙モナキは、純烈・酒井