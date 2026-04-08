お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が7日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。俳優で歌手の木村拓哉（53）とのロケを振り返った。木村のYouTubeチャンネル「木村さ〜〜ん！」の動画で共演し、東京・吉祥寺のそば店に入った時の出来事を振り返った。太田と木村はテーブル席で、カウンター席にはカップルがいたという。太田は「俺は全然（カップルに）気が付かなかったんだけど、木村