お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が7日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。俳優で歌手の木村拓哉（53）とのロケを振り返った。

木村のYouTubeチャンネル「木村さ〜〜ん！」の動画で共演し、東京・吉祥寺のそば店に入った時の出来事を振り返った。

太田と木村はテーブル席で、カウンター席にはカップルがいたという。太田は「俺は全然（カップルに）気が付かなかったんだけど、木村が格好いいのは“ちょっと（カメラを回すのを）止めて”って言って、“どうぞ”ってカップルの若い女性に。そうしたら“すみません”って、要はトイレに行きたかったらしいんだよね」とロケを回顧。

「“どうぞ通ってください”って」と、木村が女性の様子に気付いてカメラを止める気遣いを見せたことに太田は「俺は全然気が付かなかった。その気の回し方、すごいんだよ。トイレとか全然言わないんだよ、“どうぞどうぞ通ってください”って。それが格好いい」と言い、「それでその女性が俺らの前を通り過ぎて、トイレ行く時にさ、俺がその女の子に“うんこですか？”って聞いたの。木村が“おい”とか言ってさ。最高だったな、あれ。木村の良さと俺の悪さが出たよね」と振り返っていた。