とろける食感で人気のクレープブランドMOMI&TOY’Sから、和の魅力を楽しめる新作が登場♡香り豊かな抹茶とほうじ茶を使ったティラミスクレープは、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙な大人スイーツです。期間限定でしか味わえない特別な一品は、カフェタイムや自分へのご褒美にもぴったり。和×洋の贅沢なハーモニーをぜひ楽しんでみてください♪ 抹茶のコク広がる贅沢クレープ 「