関東地方を中心に展開する回転寿司チェーン「すし銚子丸」を運営する銚子丸（千葉県千葉市）は2026年4月6日、柏店（千葉県柏市）でノロウイルスによる食中毒事故が発生し、市保健所より3日間の営業停止命令を受けたと発表した。銚子丸は、「いただいた処分を厳正に受け止め、一層の衛生管理体制を確立してまいります」としている。4月1日、2日に利用し体調変化があれば連絡を呼びかけ柏店は3日から、2組の利用客から体調不良の申し