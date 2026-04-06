東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年4月4日から10日までです。「クックドゥ きょうの大皿」が106円ベルクスといえば、日替わりセール。6日以降の注目商品を紹介します。6日（月）は、丸美屋の「麻婆豆腐の素」（甘口・中辛・辛口・大辛）がよりどり2個で324円。先